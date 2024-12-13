«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1. Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий шотландской команды Хамза Игамане открыл счет. «Шпорам» удалось сравнять счет в конце встречи — забил Деян Кулушевски.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» поднялись на 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.