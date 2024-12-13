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«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фрейзер Форстер делает сэйв после удара Хамза Игамана.
Фото Reuters

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1. Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий шотландской команды Хамза Игамане открыл счет. «Шпорам» удалось сравнять счет в конце встречи — забил Деян Кулушевски.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» поднялись на 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:1
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рейнджерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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