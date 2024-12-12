Лига Европы: «Рома» разгромила «Брагу», «Галатарасай» упустил победу над «Мальме»

«Рома» дома разгромила «Брагу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:0.

Победу римлянам принесли голы Лоренцо Пеллегрини (11-я минута), Сауда Абдулхамида (47-я) и Марио Эрмосо (90+1-я).

Португальская команда осталась в меньшинстве на 68-й минуте — красную карточку получил Матеус.

«Рома» (9 очков) поднялась на 12-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Брага» (7) идет на 23-й позиции.

В параллельном матче «Галатасарай» в концовке на выезде упустил победу над «Мальме» — 2:2. У гостей отличились Элиас Йелерт и Юнус Акгюн. У норвежского клуба забили экс-форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм и Серхио Пенья.

В других матчах игрового дня «Лудогорец» и АЗ сыграли вничью (2:2), также очки поделили «Олимпиакос» и «Твенте» (0:0). Бельгийский «Юнион» дома победил «Ниццу» (2:1), а «Хоффенхайм» сыграл вничью со «Стяуа» (0:0).