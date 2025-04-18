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Сегодня, 02:04

Хайкин: «Мне нравится, когда клевая атмосфера на стадионе, и эту ночь запомню надолго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Хайкин (в центре) выбивает мяч.
Фото Reuters

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Лацио» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

— Тяжело сейчас собрать все в голове у себя, потому что много чего произошло, — сказалХайкин в эфире Okko. — И, конечно, неприятно, когда ты пропускаешь на последней секунде основного времени, но мы не сдались и продолжали. Даже после 3:0 поговорили и сказали себе, что не важно, что случится, мы идем до конца. Первый раз в нашей истории, в моей карьере, били пенальти, и я очень рад, что так произошло.

— Никит, где больше нравится играть, в холоде, в снегу, при экстремальных условиях, либо здесь, на натуральном газоне, в тепле?

— Играем, где придется, и мне нравится играть и у нас дома, в принципе, Но, тем не менее, такие игры, когда высокий накал, высокий прессинг у команды соперника и много моментов, я очень люблю такие игры, честно говоря, и да, к этому тоже надо быть готовым.

На самом деле атмосфера показала сегодня, что абстрагируюсь от всего каким-то образом, но опять же моя работа быть здесь и сейчас, неважно, как трибуны поведут себя. Тем более, мы как команда были уже в таких ситуациях, один «Олимпиакос» чего взять в предыдущем раунде. Поэтому, да, я люблю, когда полный стадион, мне нравится, когда клевая атмосфера, и эту ночь запомню надолго.

«Буде-Глимт» в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.

Защитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Харри Магуайр (слева) празднует победный гол в&nbsp;ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против &laquo;Лиона&raquo;.«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой
Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
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