Фергюсон назвал причины поражения «Рейнджерс» от «Атлетика»

Главный тренер «Рейнджерс» Барри Фергюсон прокоментировал поражение от «Атлетика» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень разочарованы. С рабочей этикой проблем не было, но вот качество... Качества порой недоставало, с чем очень тяжело смириться. Мы должны были показать наш лучший футбол, но, к сожалению, этого не произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Фергюсона.

В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.