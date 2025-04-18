Вальверде: «У «Атлетика» есть возможность выйти в финал Лиги Европы»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У нашей команды есть возможность выйти в финал. Сегодня для нас был особенный день. Мы знали, что болельщики будут поддерживать нас изо всех сил. Такая тесная связь с нашими людьми делает нас мощной командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед»: первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.