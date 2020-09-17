Кирилл Новиков: «Безобразно сыграли в обороне»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды в матче второго отборочного раунда Лиги Европы против тбилисского «Локомотива» (1:2).

— Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» играл на своих сильных сторонах — компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли.

— Была недооценка соперника?

— Недооценка — это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит.

— Главная причина поражения?

— Безусловно, мы приехали за победой. Что не получилось? Реализовать моменты, которые создали. Плюс много ошибок в обороне. Где-то соперник заставлял это делать, где-то сами ошибались.

— Что сказали футболистам в раздевалке?

— Что говорится в раздевалке, то там должно и оставаться. (Константин Алексеев)