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Геркус о вылете ЦСКА: «Саботаж. Предательство какое-то»

3 декабря 2020, 23:14
Илья Геркус. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Илья Геркус. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус после поражения ЦСКА от «Вольфсбергера» (0:1) в Лиге Европы высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. Московские армейцы потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

В начале своей записи в Telegram-канале Геркус назвал выступление российских команд «каким-то соревнованием по самоуничтожению» и отметил, что эмоции у него зашкаливают.

«Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции, — написал экс-гендиректор «Локо». — Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают, вот же ж, неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж ...предательство просто какое-то».

В весенней части еврокубков Россию представит «Краснодар», который сыграет в Лиге Европы. Сохраняет шансы на выступление в ЛЕ и «Локомотив», которому в последнем туре Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Баварией» на выезде, при этом «Локо» нужна только победа, чтобы иметь шансы остаться в еврокубках.

ЦСКА — Вольфсбергер

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