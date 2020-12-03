Геркус о вылете ЦСКА: «Саботаж. Предательство какое-то»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус после поражения ЦСКА от «Вольфсбергера» (0:1) в Лиге Европы высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. Московские армейцы потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

В начале своей записи в Telegram-канале Геркус назвал выступление российских команд «каким-то соревнованием по самоуничтожению» и отметил, что эмоции у него зашкаливают.

«Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции, — написал экс-гендиректор «Локо». — Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают, вот же ж, неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж ...предательство просто какое-то».

В весенней части еврокубков Россию представит «Краснодар», который сыграет в Лиге Европы. Сохраняет шансы на выступление в ЛЕ и «Локомотив», которому в последнем туре Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Баварией» на выезде, при этом «Локо» нужна только победа, чтобы иметь шансы остаться в еврокубках.