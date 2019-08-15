«Гент» и «Риека» вышли в 4-й раунд Лиги Европы

«Гент» разгромил АЕК из Ларнаки (3:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Бельгийцы вышли в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (общий счет — 4:1 в пользу «Гента»).

«Гент» сыграет в 4-м раунде с «Риекой».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Гент» (Бельгия) — «АЕК Л» (Кипр) — 3:0 (0:0)

Голы: Депуатр, 65 (1:0). Давид, 90+3 (2:0). Давид, 90+6 (3:0).

Судья: Стрембергссон (Швеция).

15 августа. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Первая встреча: 1:1

«Абердин» проиграл «Риеке» (0:2) во втором матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (общий счет по сумме двух встреч — 4:0 в пользу хорватов).

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Абердин» (Шотландия) — «Риека» (Хорватия) — 0:2 (0:2)

Голы: Лончар, 10 (0:1). Чолак, 32 (0:2).

Предупреждение: Ойо, 6.

Удаление: Ойо (Абердин), 20.

Судья: Лехнер (Австрия).

15 августа. Абердин. Стадион «Питтодри».

Первая встреча: 0:2