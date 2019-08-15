«Гент» и «Риека» вышли в 4-й раунд Лиги Европы
«Гент» разгромил АЕК из Ларнаки (3:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Бельгийцы вышли в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (общий счет — 4:1 в пользу «Гента»).
«Гент» сыграет в 4-м раунде с «Риекой».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Гент» (Бельгия) — «АЕК Л» (Кипр) — 3:0 (0:0)
Голы: Депуатр, 65 (1:0). Давид, 90+3 (2:0). Давид, 90+6 (3:0).
Судья: Стрембергссон (Швеция).
15 августа. Гент. Стадион «Геламко Арена».
Первая встреча: 1:1
«Абердин» проиграл «Риеке» (0:2) во втором матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (общий счет по сумме двух встреч — 4:0 в пользу хорватов).
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Абердин» (Шотландия) — «Риека» (Хорватия) — 0:2 (0:2)
Голы: Лончар, 10 (0:1). Чолак, 32 (0:2).
Предупреждение: Ойо, 6.
Удаление: Ойо (Абердин), 20.
Судья: Лехнер (Австрия).
15 августа. Абердин. Стадион «Питтодри».
Первая встреча: 0:2