Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Голеш запомнит гол в ворота «Арсенала» до конца жизни

02:32
Теги:

Защитник «Славии» Томаш Голеш после ничьей с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:1) признался, что запомнит свой гол до конца жизни. Он сравнял счет на последних минутах.

«Это так здорово — забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет. Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его», — цитирует пресс-служба УЕФА Голеша.

Арсенал — Славия Пр

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...