Голеш запомнит гол в ворота «Арсенала» до конца жизни

Защитник «Славии» Томаш Голеш после ничьей с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:1) признался, что запомнит свой гол до конца жизни. Он сравнял счет на последних минутах.

«Это так здорово — забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет. Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его», — цитирует пресс-служба УЕФА Голеша.