"Дюделанж" обыграл "Шкендию" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, "ХБ Торсхавн" сыграл вничью с "Линфилдом"

"Дюделанж" обыграл "Шкендию" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы – 2:1.

В составе победителей отличились Адель Беттайеб и Данел Синани. За клуб из Македонии забил Агим Ибраими. Ответная игра пройдет 1 августа.

В другом матче дня "ХБ Торсхавн" сыграл вничью с "Линфилдом" – 2:2. Ответный матч состоится 30 июля.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Шкендия" (Македония) – "Дюделанж" (Люксембург) – 1:2 (1:0)

Голы: Ибраими, 7 – с пенальти (1:0). Беттайеб, 64 (1:1). Синани, 68 – с пенальти (1:2).

Судья: Хансен (Норвегия).

23 июля. Скопье. Стадион "Тоше Проески".

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) – "Линфилд" (Северная Ирландия) – 2:2 (1:1)

Голы: Уотерворт, 2 (0:1). Юстинуссен, 37 – с пенальти (1:1). Уотерворт, 88 – с пенальти (1:2). Петерсен, 89 (2:2).

Судья: Фаркаш (Венгрия).

23 июля. Торсхавн. Стадион "Gundadalur Stadium".

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