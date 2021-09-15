Владелец «Легии» вручил Черчесову футболку команды с номером «1»

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски провел встречу с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который возглавлял польский клуб с 2015 по 2016 год.

Напомним, в сезоне-2015/16 Черчесов выиграл с «Легией» чемпионат и Кубок Польши в год 100-летия клуба.

Дариуш Миодуски и Станислав Черчесов. Фото Instagram

Сегодня, 15 сентября, «Легия» встретится со «Спартаком» в Москве на «Открытие Арене» в матче группового этапа Лиги Европы. Начало игры — в 17.30 (мск).

Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».