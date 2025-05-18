Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

18 мая 2025, 19:43

Бабаев о матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА: «Примерный бюджет — 100 миллионов рублей, но заработали мы больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о тратах клуба на организацию гала-матча FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА.

В игре приняли участие Дидье Дрогба, Нани и многие другие известные футболисты прошлого.

«Все достаточно скромно и разумно. Понятно, что у всех по-разному. Благодарны всем ребятам, кто откликнулся. Потому что это точно были не те деньги, от которых нельзя было отказаться. Скорее им было интересно поучаствовать в этом событии, ну и немного заработать. Примерный бюджет всего мероприятия — 100 миллионов рублей, но заработали мы больше», — сказал Бабаев.

Матч между ЦСКА и сборной европейских звезд прошел в воскресенье, 18 мая в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы победили со счетом 5:1, в их составе сделал хет-трик Вагнер Лав, по одному голу у Алана Дзагоева и Милоша Красича. Единственный мяч сборной европейских звезд на счету Дидье Дрогба.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дрогба об участии в матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА: «Всегда большая радость приезжать сюда»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время начала финала Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости