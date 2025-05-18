Бабаев о матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА: «Примерный бюджет — 100 миллионов рублей, но заработали мы больше»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о тратах клуба на организацию гала-матча FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА.

В игре приняли участие Дидье Дрогба, Нани и многие другие известные футболисты прошлого.

«Все достаточно скромно и разумно. Понятно, что у всех по-разному. Благодарны всем ребятам, кто откликнулся. Потому что это точно были не те деньги, от которых нельзя было отказаться. Скорее им было интересно поучаствовать в этом событии, ну и немного заработать. Примерный бюджет всего мероприятия — 100 миллионов рублей, но заработали мы больше», — сказал Бабаев.

Матч между ЦСКА и сборной европейских звезд прошел в воскресенье, 18 мая в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы победили со счетом 5:1, в их составе сделал хет-трик Вагнер Лав, по одному голу у Алана Дзагоева и Милоша Красича. Единственный мяч сборной европейских звезд на счету Дидье Дрогба.