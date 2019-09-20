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«Чистая магия». «Лудогорец» — о разгромной победе над ЦСКА

10:21
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«Лудогорец» опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный разгромной победе над ЦСКА в 1-м туре группового турнира Лиги Европы со счетом 5:1.

— Чистая магия, — подписал клуб один из победных для него кадров. — Волшебно, необычно, удивительно — это лишь некоторые из слов, которые можно использовать для описания мощного выступления «Лудогорца» прошлой ночью, — написал клуб в обзоре встречи на своем официальном сайте.

Победа позволила «Лудогорцу» стать лидером группы H с тремя очками.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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