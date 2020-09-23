Барак Бахар: «Видим прогресс в игре Ростова»

В Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы между «Ростовом» и «Маккаби» из Хайфы. Главный тренер израильтян Барак Бахар подчеркнул, что считает донскую команду фаворитом встречи.

— Какие сильные и слабые стороны вы можете отметить у «Ростова»?

— С момента как узнали результаты жеребьевки, мы сразу стали готовиться. Посмотрели довольно много видео. Хорошо заметен прогресс в игре «Ростова» от матча к матчу. Поэтому готовимся к трудной игре.

— Как вы относитесь к нынешнему регламенту с одноматчевыми раундами отбора?

— К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Конечно, хотелось бы иметь в запасе ответный матч, но это вынужденный регламент. Мы андердоги в этой встрече, нам не будет легко. Но мы будем считать, что это финал кубка и будем играть на победу.

— Как вы относитесь к игре при пустых трибунах?

— Опять же — это вынужденное решение. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то был на трибунах — пусть даже это будут болельщики соперника. Всегда лучше играть при зрителях. К сожалению, ситуация не позволяет этого. Но надеемся, что даже в таких условиях получится игра хорошего уровня.

— Как вам пребывание в Ростове?

— Мы прекрасно долетели, всего два с половиной часа. Ощущаем хорошее гостеприимство, никаких проблем пока не чувствуем. (Юрий Плохотниченко)