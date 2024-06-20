Трех болельщиков сборной Англии арестовали перед матчем с Данией на Евро-2024

Немецкая полиция арестовала трех болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Данией, сообщил журналист Роб Харрис в своих соцсетях.

По информации источника, фанатов задержали за бросание бутылок и файеров в полицейских, оскорбление представителя правопорядка и хранение наркотиков.

Матч между сборными Англии и Дании прошел в четверг, 20 июня, на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне и завершился ничьей — 1:1.

Англичане с 4 очками занимают первое место в группе C. Датчане с 2 баллами располагаются на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, а Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.