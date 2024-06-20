Хейбьерг — о ничьей с Англией: «Дании удалось сдержать англичан»

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Англии (1:1).

«Болельщики были потрясающими, с ними было ощущение, что играешь дома. В Англии много хороших игроков, они привнесли свежую энергию во втором тайме и изменили игру. Нам удалось сдержать звездных игроков англичан, мы хорошо подготовились и были организованы. Каждый, кто вышел на поле, обладал нужной энергией. Это дух команды», — приводит слова Хейбьерга официальный сайт УЕФА.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.