Хейбьерг — о ничьей с Англией: «Дании удалось сдержать англичан»
Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Англии (1:1).
«Болельщики были потрясающими, с ними было ощущение, что играешь дома. В Англии много хороших игроков, они привнесли свежую энергию во втором тайме и изменили игру. Нам удалось сдержать звездных игроков англичан, мы хорошо подготовились и были организованы. Каждый, кто вышел на поле, обладал нужной энергией. Это дух команды», — приводит слова Хейбьерга официальный сайт УЕФА.
После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.
В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.
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