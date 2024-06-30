Семшов: «У Италии осталась проблема центрального нападающего»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия (2:0).

«Италия с каждой игрой выглядела все хуже и хуже. Мы практически увидели дно. На Спаллетти надавили знатные эксперты. Сейчас это выглядит, как будто он поддался мнению общественности. Очень много изменений было в матче по сравнению предыдущими играми. К сожалению, у Италии осталась проблема центрального нападающего. Швейцария закономерно победила. Джака вел всю игру», — сказал Семшов «РБ Спорт».