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Сегодня, 02:25

Балахнин: «Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодежь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что на Евро-2024 еще может кто-то из игроков проявить себя ярко и стать звездой турнира.

«Предлагаю досмотреть Евро до конца, потому что может кто-то еще вспыхнуть. Бывают такие вещи, когда в решающей стадии кто-то вспыхнет, станет героем, звездой турнира. Тем не менее, мы можем говорить о такой тенденции, когда нет молодых открытий.

Хотя есть хорошие ребята в Испании, Германии, Португалии. Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодежь. Они могут еще зажечься», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005669060_balahnin_etot_evro_pokazyivaet_chto_est_ochen_horoshaya_molodej
Футбол
Евро-2024
Сергей Балахнин
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