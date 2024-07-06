Роналду установил рекорд чемпионатов Европы в сериях пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы в матче 1/4 финала Евро-2024 против Франции (0:0, пенальти — 3:5).

По данным Squawka, 39-летний форвард стал первым, кому удалось забить четыре послематчевых пенальти на чемпионатах Европы.

При этом Роналду не забил ни одного гола на Евро-2024. Это произошло с португальцем впервые в карьере, до этого он отличался на 10 предыдущих крупных турнирах сборных.