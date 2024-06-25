Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась трансляция матча группы D чемпионата Европы по футболу Нидерланды — Австрия. Сам матч начнется в 19.00 по московскому времени. Встреча проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия).

На сайте «СЭ» уже началась текстовая онлайн-трансляция игры. Ключевые события встречи Нидерланды — Австрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В истории очных противостояний команды встречались четыре раза в официальных встречах. Нидерландская сборная победила во всех этих играх (2:0, 3:1, 3:0, 5:1).

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