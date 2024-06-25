Франция сыграет с Польшей на чемпионате Европы по футболу 25 июня

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция встречи группового этапа на Евро-2024 между Францией и Польшей. Матч проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» стартовала текстовая онлайн-трансляция. За ключевыми событиями противостояния Франция — Польша можно следить в матч-центре на нашем сайте. Также видеотрансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории личных встреч соперники встречались шесть раз в официальных играх. Трижды сильнее были французы (3:1, 4:1, 2:1), один раз победу отмечали поляки (3:2). Еще две встречи завершились вничью (1:1, 0:0).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео