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Гладилин оценил игру Хорватии на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру сборной Хорватии на Евро-2024.

«Хорватам не повезло, они играли лучше — удача просто улыбнулась итальянцам. Так бывает. Но жалко хорватов. Это футбол, надо играть до последней секунды. Хорваты выглядели лучше, итальянцы пока никакого впечатления не производят. Они вышли из группы, набрали очки, но такое с Италией часто бывает: они на предварительном этапе не всегда показывают яркую игру, а потом собираются и начинают побеждать», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. В первом матче команда со счетом 0:3 проиграли Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/25/23320573.shtml
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
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