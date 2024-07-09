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Сегодня, 13:30

Испания — Франция: какой канал покажет матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет полуфинал Евро-2024 Испания — Франция
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото AFP

Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала Евро-2024 по футболу 9 июля в Мюнхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.

Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и «Кинопоиск».

В последний раз Испания и Франция встречались 10 октября 2021 года. Тогда в финале Лиги наций французы переиграли испанцев со счетом 2:1.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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