Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала Евро-2024 по футболу 9 июля в Мюнхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.

Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и «Кинопоиск».

В последний раз Испания и Франция встречались 10 октября 2021 года. Тогда в финале Лиги наций французы переиграли испанцев со счетом 2:1.

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