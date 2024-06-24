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Сегодня, 15:55

Варгу прооперировали сегодня утром. Об этом сообщил его отец

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футболист сборной Венгрии Баранбаш Варга
Баранбаш Варга.
Фото AFP

Игрок сборной Венгрии Барнабаш Варга был прооперирован сегодня утром. Об этом нашим коллегам из Nemzeti Sport сообщил его отец Андраш Варга, живущий в Санкт-Петербурге.

«Операция состоялась. Мы с женой ждем новостей. Пока непонятно, сколько времени он проведет в больнице в Штутгарте. Вся семья пережила трудное время у экрана телевизора, но сейчас нам стало спокойнее», — сказал Варга-старший.

Столкновение нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги и&nbsp;вратаря сборной Шотландии Ангуса Ганна. Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021

Напомним, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия (0:1) был прерван на 68-й минуте, когда Варга столкнулся с вратарем соперников Ангусом Ганном. Венгр рухнул на газон, поднял полусогнутые руки и потерял сознание. К футболисту «Ференцвароша» моментально прибежали партнеры. На поле появилась медицинская бригада. Во время оказания помощи Варгу закрыли от посторонних одеялами. В итоге его унесли с поля на носилках, а игра возобновилась через семь минут.

Позднее Федерация футбола Венгрии сообщила, что у футболиста многочисленные переломы костей лица.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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