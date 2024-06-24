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Сегодня, 15:00

У Рюдигера диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра

Алина Савинова
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил повреждение в матче 3-го тура группового турнира против Швейцарии.

Встреча проходила в воскресенье, 23 июня, во Франкфурте-на-Майне и завершилась результативной ничьей — 1:1. Рюдигер провел на поле весь матч.

Как сообщает журналист Sky Sport Керри Хау, после игры у 31-летнего футболиста было выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра. Врачи сборной Германии надеются, что защитник сможет сыграть в матче 1/8 финала.

Германия набрала 7 очков и с первого места в группе A вышла в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные. Немцы выступали во всех финальных турнирах Евро с 1972 года и трижды становились победителями — в 1972, 1980 и 1996 годах.

Евро-2024
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