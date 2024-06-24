Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:25

Вартапетов: «У Варги была более благоприятная ситуация, чем у Эриксена»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач сборной России Михаил Вартапетов прокомментировал инцидент, случившийся на 68-й минуте матча группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия (0:1).

Нападающий Венгрии Барнабаш Варга столкнулся с голкипером Ангусом Ганном, после чего госпитализировали. Игрок получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица.

«Сложно говорить о всех тонкостях травмы Варги, но, насколько я знаю, игрок пришел в себя и его жизни ничего не угрожает. У венгра не было остановки сердца и грубого нарушения сердечного ритма, как у Эриксена. У Варги была более благоприятная ситуация.

Вполне возможно, что при таком столкновении и попадании в висок кратковременная потеря сознания связана с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В этом случае важно динамическое наблюдение нейрохирурга и обследования. В случае Варги этот минимум был уже проведен, и сейчас ситуация для футболиста благоприятная. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сроки восстановления могут быть разные — они зависят от тяжести повреждения: от сотрясения — вплоть до ушиба головного мозга. Поэтому период реабилитации варьируется от одной недели до месяца и больше. Но для этого надо знать медицинские подробности этого повреждения», — сказал Вартапетов Sport24.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.

 
Медики оказывают помощь Барнабашу Варге. Получивший переломы костей лица Варга перенес операцию. Травма выглядела чудовищно

 

Источник: Sport24
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
1
0
Читайте также
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Его не брали в сборную из-за видеоигр, но теперь он надежда Италии. Скамакка — главный форвард Спаллетти
Нидерланды — Австрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Франция — Польша: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Далич: «Хорватию ждет исторический матч против Италии»
Форвард сборной Чехии Шик не сыграет против Турции на Евро-2024
Кафанов заявил, что Сафонов был бы основным вратарем сборной России на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варгу прооперировали сегодня утром. Об этом сообщил его отец

Форвард сборной Чехии Шик не сыграет против Турции на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости