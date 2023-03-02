Зидан может сменить Поттера в «Челси»

Французский тренер Зинедин Зидан может возглавить «Челси», сообщает Sport.es.

По данным источника, «синие» уверены, что Зидан может стать хорошей заменой Грэму Поттеру, который может быть уволен в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов лондонцев.

Последним клубом Зинедина был мадридский «Реала», с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

После 24 матчей «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, отставая от топ-3 на 18 баллов.