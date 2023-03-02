Макаллистер: «Месси будет лучшим в мире и в 40-45 лет»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о своем партнере по национальной команде и нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Надеюсь, Месси продолжит играть в сборной. Конечно, вижу его на чемпионате мира-2026. Он будет лучшим в мире и в 40-45 лет. Лео профессионал, он в отличной физической форме», — приводит слова Макаллистера TyC Sports.

На мировом первенстве в Катаре Месси сыграл 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне он провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.