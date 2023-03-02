Энрике является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Челси», если Поттер покинет команду

Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Грэма Поттера с поста главного тренера клуба, сообщает Sport.

По информации издания, на этот пост также претендует экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который на данный момент находится без работы. Несмотря на клубный опыт французского специалиста, руководство «синих» больше склоняется к выбору в сторону Энрике.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Энрике был уволен из сборной Испании после вылета команды с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/8 финала.

До работы в национальной команде 52-летний специалист тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому». Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании, трижды обладателями Кубка страны, а также выигрывали Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 и Суперкубок УЕФА.