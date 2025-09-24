Защитник «Манчестер Сити» Хусанов пропустит как минимум три матча из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции сообщил, что защитник Абдукодир Хусанов пропустит как минимум три матча из-за травмы, полученной во время игры 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Хусанов вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен. В одном из игровых эпизодов первого тайма 21-летнему узбеку наступили на ногу.

В сезоне-2025/26 в 5 матчах во всех турнирах Хусанов не отметился результативными действиями.