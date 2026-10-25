«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в АПЛ за 40 лет

«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в первых восьми матчах АПЛ. Это худший показатель команды на данном отрезке с сезона-1986/87, сообщает статистический сервис Opta.

25 октября команда Майкла Кэррика потерпела домашнее поражение от «Борнмута» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне красные дьяволы одержали 1 победу, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В розыгрыше-1986/87 у клуба было 4 очка после 8 встреч.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 31 октября на выезде против «Челси».