Глава судей Шотландии объяснил отмену автогола. В Англии такой мяч засчитали
Руководитель шотландских судей Уилли Коллам поддержал решение отменить гол в матче чемпионата страны «Килмарнок» — «Хартс» (1:1), состоявшемся 19 сентября. В новом выпуске программы The VAR Review он объяснил, почему считает правильным вмешательство видеоарбитра.
На 11-й минуте мяч случайно попал в руку футболисту «Хартс» Лорану Менди, после чего тот нанес удар по воротам. Мяч летел мимо створа, однако защитник хозяев Катал Маккарти, пытаясь прервать удар, головой срезал его в сетку. Судья Данкан Николсон первоначально засчитал гол, но после вмешательства видеоарбитра Мэттью Макдермида отменил взятие ворот.
Ведущий программы напомнил Колламу об аналогичном эпизоде в матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» (5:2), состоявшемся 30 августа. Тогда мяч случайно попал в руку Харри Магуайру, после чего футболист «МЮ» пробил мимо, а защитник гостей Джейкоб Гривз срезал мяч в собственные ворота.
Как сообщал «СЭ», судья Крейг Посон засчитал этот гол, а его решение назвали верным, поскольку автором гола признан Гривз, а не Магуайр, случайно сыгравший рукой. Коллам, в свою очередь, заявил, что не считает действия защитника «Килмарнока» самостоятельной контролируемой игрой в мяч, и поддержал отмену взятия ворот.
«Действия защитника «Килмарнока» не были контролируемыми. Это рикошет или попытка спасти ворота... В соответствии с правилами игры такой гол должен быть отменен», — заявил Коллам, при этом отметив, что не любит обсуждать судейские решения в других странах. По мнению главы шотландских арбитров, не имеет значения, летел ли мяч в створ ворот.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|8
|4
|1
|3
|17-15
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
7
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
8
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
9
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
10
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
11
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
12
|Тоттенхэм
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
13
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
14
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
16
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
17
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
18
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
19
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|1 : 1
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|0 : 1
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|0 : 2
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|- : -
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1