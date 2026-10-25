Глава судей Шотландии объяснил отмену автогола. В Англии такой мяч засчитали

Руководитель шотландских судей Уилли Коллам поддержал решение отменить гол в матче чемпионата страны «Килмарнок» — «Хартс» (1:1), состоявшемся 19 сентября. В новом выпуске программы The VAR Review он объяснил, почему считает правильным вмешательство видеоарбитра.



На 11-й минуте мяч случайно попал в руку футболисту «Хартс» Лорану Менди, после чего тот нанес удар по воротам. Мяч летел мимо створа, однако защитник хозяев Катал Маккарти, пытаясь прервать удар, головой срезал его в сетку. Судья Данкан Николсон первоначально засчитал гол, но после вмешательства видеоарбитра Мэттью Макдермида отменил взятие ворот.



Ведущий программы напомнил Колламу об аналогичном эпизоде в матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» (5:2), состоявшемся 30 августа. Тогда мяч случайно попал в руку Харри Магуайру, после чего футболист «МЮ» пробил мимо, а защитник гостей Джейкоб Гривз срезал мяч в собственные ворота.



Как сообщал «СЭ», судья Крейг Посон засчитал этот гол, а его решение назвали верным, поскольку автором гола признан Гривз, а не Магуайр, случайно сыгравший рукой. Коллам, в свою очередь, заявил, что не считает действия защитника «Килмарнока» самостоятельной контролируемой игрой в мяч, и поддержал отмену взятия ворот.



«Действия защитника «Килмарнока» не были контролируемыми. Это рикошет или попытка спасти ворота... В соответствии с правилами игры такой гол должен быть отменен», — заявил Коллам, при этом отметив, что не любит обсуждать судейские решения в других странах. По мнению главы шотландских арбитров, не имеет значения, летел ли мяч в створ ворот.