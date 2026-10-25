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Судейство

Глава судей Шотландии объяснил отмену автогола. В Англии такой мяч засчитали

Александр Бобров
Шеф-редактор

Руководитель шотландских судей Уилли Коллам поддержал решение отменить гол в матче чемпионата страны «Килмарнок» — «Хартс» (1:1), состоявшемся 19 сентября. В новом выпуске программы The VAR Review он объяснил, почему считает правильным вмешательство видеоарбитра.

На 11-й минуте мяч случайно попал в руку футболисту «Хартс» Лорану Менди, после чего тот нанес удар по воротам. Мяч летел мимо створа, однако защитник хозяев Катал Маккарти, пытаясь прервать удар, головой срезал его в сетку. Судья Данкан Николсон первоначально засчитал гол, но после вмешательства видеоарбитра Мэттью Макдермида отменил взятие ворот.

Ведущий программы напомнил Колламу об аналогичном эпизоде в матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» (5:2), состоявшемся 30 августа. Тогда мяч случайно попал в руку Харри Магуайру, после чего футболист «МЮ» пробил мимо, а защитник гостей Джейкоб Гривз срезал мяч в собственные ворота.

Как сообщал «СЭ», судья Крейг Посон засчитал этот гол, а его решение назвали верным, поскольку автором гола признан Гривз, а не Магуайр, случайно сыгравший рукой. Коллам, в свою очередь, заявил, что не считает действия защитника «Килмарнока» самостоятельной контролируемой игрой в мяч, и поддержал отмену взятия ворот.

«Действия защитника «Килмарнока» не были контролируемыми. Это рикошет или попытка спасти ворота... В соответствии с правилами игры такой гол должен быть отменен», — заявил Коллам, при этом отметив, что не любит обсуждать судейские решения в других странах. По мнению главы шотландских арбитров, не имеет значения, летел ли мяч в створ ворот.

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«Тоттенхэм» обыграл «Челси» и победил в АПЛ второй раз подряд
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 8 7 0 1 20-9 21
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 8 4 1 3 17-15 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
7
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
8
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
9
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
10
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
11
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
12
 Тоттенхэм 8 2 3 3 8-10 9
13
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
14
 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
15
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
16
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
17
 Ковентри 8 2 0 6 6-15 6
18
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
19
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
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23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест 1 : 1
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити 2 : 1
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон 2 : 0
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм 0 : 1
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм 0 : 2
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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Эрлинг Холанн

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Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
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Паскаль Грос

Брайтон

 4
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Деклан Райс

Арсенал

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 5 1 2
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Брайтон

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Фил Фоден
Фил Фоден

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