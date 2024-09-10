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Сегодня, 19:32

Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на 2-летнюю девочку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Кирнан Хьюз-Мейсон приговорен к 14 годам тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с ребенком, сообщает BBC.

Экс-футболисту вынесли приговор в королевском суде Бэзилдона (город в графстве Эссекс, Англия).

В январе 2020 года Хьюз-Мейсон вызвал скорую для 2-летней дочери своей тогдашней девушки. Спортсмен заявил, что обнаружил девочку без сознания. Специалисты пришли к выводу, что травмы, полученные ребенком, не могли быть нанесены случайно. Врачи сравнили ее повреждения с результатом «аварии на большой скорости» или «падения с большой высоты».

Во время суда стало известно, что Хьюз-Мейсон отправлял друзьям сообщения, в которых жаловался на то, что девочка его раздражает и заявлял, что «хочет ее ударить».

Ребенок смог выжить после нападения, но теперь нуждается в постоянном дорогостоящем уходе.

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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
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Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
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Астон Вилла – Эвертон
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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