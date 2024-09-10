Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на 2-летнюю девочку
Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Кирнан Хьюз-Мейсон приговорен к 14 годам тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с ребенком, сообщает BBC.
Экс-футболисту вынесли приговор в королевском суде Бэзилдона (город в графстве Эссекс, Англия).
В январе 2020 года Хьюз-Мейсон вызвал скорую для 2-летней дочери своей тогдашней девушки. Спортсмен заявил, что обнаружил девочку без сознания. Специалисты пришли к выводу, что травмы, полученные ребенком, не могли быть нанесены случайно. Врачи сравнили ее повреждения с результатом «аварии на большой скорости» или «падения с большой высоты».
Во время суда стало известно, что Хьюз-Мейсон отправлял друзьям сообщения, в которых жаловался на то, что девочка его раздражает и заявлял, что «хочет ее ударить».
Ребенок смог выжить после нападения, но теперь нуждается в постоянном дорогостоящем уходе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1