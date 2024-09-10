«Челси» рассматривает вариант сноса «Стэмфорд Бридж» и строительства новой арены

По информации The Guardian, «Челси» ведет переговоры о переезде со «Стэмфорд Бридж» и строительстве нового стадиона.

Руководство клуба хочет построить новую арену в лондонском районе Эрлс-Корт, которая будет иметь больше зрительских мест (вместимость «Стэмфорд Бридж» — 40 173 зрителя). Реконструкция нынешнего стадиона была бы слишком сложной, что вынудило «Челси» искать новое место. В случае сноса «Стэмфорд Бридж» команде придется играть на «Уэмбли» до постройки новой арены.

Клуб обсудил возможность строительства с администрацией района и застройщиками. Комитет по развитию Эрл-Корта хочет построить многофункциональный комплекс на своей территории, и в его генеральный план не входит футбольный стадион. Тем не менее, комитет должен получить одобрение властей Лондона, а те могут посчитать план слишком дорогим. Многофункциональная футбольная арена была бы более выгодна, к тому же рядом с ней можно построить жилье на продажу.

Генеральный директор «Челси» Джейсон Гэннон, вел переговоры от лица клуба. Подчеркивается, что в случае одобрения проекта «пенсонерам» нужно будет получить разрешение от Chelsea Pitch Owners, которая владеет «Стэмфорд Бридж» на правах полной собственности и может заблокировать любую попытку переезда.

В клубе не исключат, что останется на прежнем стадионе, но не видят прогресса в планах по его реконструкции, поскольку близость к линии метро делает перестройку крайне сложной. Также рассматривался вариант с резервной трибуной.

Как утверждает источник, стоимость проекта может обойтись «Челси» в 500 миллионов фунтов стерлингов. Владельцы клуба намерены максимизировать доходы, построив один из крупнейших и лучших стадионов в стране.

Потенциальным препятствием для идеи является борьба за власть в клубе между держателями акций «Челси» — инвестиционной компанией Clearlake Capital и Тоддом Боэли.

Стадион «Стэмфорд Бридж» был построен в 1877 году. «Челси» выступает на нем с момента основания клуба в 1905 году.