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Брайтон — Кристал Пэлас, Борнмут — Сандерленд: счет и результаты матчей 7 тура АПЛ 18 октября 2026

«Брайтон» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас», Гомес забил с центра поля

Алина Савинова

«Брайтон» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 5:0.

На 4-й минуте защитник гостей Жейде Канво срезал мяч в свои ворота. Через три минуты полузащитник хозяев Диего Гомес забил мяч ударом с центра поля. Также в игре отличились Ясин Айяри, Харалампос Костулас и Джек Хиншелвуд.

«Брайтон» одержал четвертую победу подряд в АПЛ и с 16 очками идет вторым в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 7 очками располагается на 14-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
18 октября, 16:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)
Брайтон
5:0
Кристал Пэлас

В другом матче дня «Борнмут» дома обыграл «Сандерленд» со счетом 2:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
18 октября, 16:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
2:0
Сандерленд

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
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«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

Гол Мадуэке на 80-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
7
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
8
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
9
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
14
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
15
 Тоттенхэм 7 1 3 3 6-10 6
16
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
17
 Ковентри 7 2 0 5 6-14 6
18
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-9 5
19
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
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36 тур
37 тур
38 тур
23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест - : -
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити - : -
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм - : -
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм - : -
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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