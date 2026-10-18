«Брайтон» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас», Гомес забил с центра поля

«Брайтон» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 5:0.

На 4-й минуте защитник гостей Жейде Канво срезал мяч в свои ворота. Через три минуты полузащитник хозяев Диего Гомес забил мяч ударом с центра поля. Также в игре отличились Ясин Айяри, Харалампос Костулас и Джек Хиншелвуд.

«Брайтон» одержал четвертую победу подряд в АПЛ и с 16 очками идет вторым в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 7 очками располагается на 14-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

18 октября, 16:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

В другом матче дня «Борнмут» дома обыграл «Сандерленд» со счетом 2:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

18 октября, 16:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max