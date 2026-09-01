Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия
Игроков «Арсенала» Райса и Москеру вынужденно заменили в игре с «Астон Виллой»

Игроков «Арсенала» Райса и Москеру вынужденно заменили в игре с «Астон Виллой»

Павел Лопатко

Футболисты «Арсенала» полузащитник Деклан Райс и защитник Кристиан Москера были вынуждены покинуть поле во время выездного матча чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1).

22-летний испанец Москера упал, держась за бедро, на 78-й минуте. При этом он смог уйти с поля без посторонней помощи.

27-летний англичанин Райс был заменен на 85-й минуте. Он хромал после этого.

В сезоне-2025/26 Москера в 35 матчах не отметился результативными действиями. Райс в 55 играх забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль против защитника &laquo;Райо Вальекано&raquo; Адрии Педросы.«Арсенал» дожал «Астон Виллу», Ямаль забил 50-й гол за «Барсу», а Мален поднял «Рому» на первое место

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деклан Райс
ФК Арсенал (Лондон)
Читайте также
Трамп заявил об отсутствии беспокойства по поводу риска выхода ИИ из-под контроля
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Поставки российского мороженого в США выросли до максимума с весны 2022 года
Соболева и Глушенкова сравнили с павлинами, Мостового и Эраковича отпустили бесплатно. Что происходит в «Зените»
Мадьяр заявил о продлении режима ЧС из-за угрозы нелегальной миграции
Популярное видео
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Артета после победы «Арсенала» над «Астон Виллой»: «Я очень доволен»

Нападающий Фернандес-Пардо перешел в «Ньюкасл» из «Лилля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
3
 Челси 2 2 0 0 7-5 6
4
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
5
 Ливерпуль 3 1 2 0 6-4 5
6
 Брентфорд 2 1 1 0 4-1 4
7
 Лидс 2 1 1 0 2-1 4
8
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
9
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
10
 МЮ 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ипсвич 3 1 0 2 4-8 3
12
 Брайтон 2 1 0 1 7-4 3
13
 Сандерленд 2 1 0 1 2-2 3
14
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
15
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
16
 Ковентри 2 0 0 2 0-4 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
18
 Фулхэм 2 0 0 2 2-4 0
19
 Астон Вилла 2 0 0 2 0-5 0
20
 Тоттенхэм 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.09 22:00 Ипсвич – Ливерпуль 0 : 2
5.09 14:30 Ньюкасл – Борнмут - : -
5.09 17:00 Брентфорд – Сандерленд - : -
5.09 17:00 Брайтон – Лидс - : -
5.09 17:00 Фулхэм – Кр. Пэлас - : -
5.09 17:00 Ман. Сити – Ковентри - : -
5.09 17:00 Нот. Форест – Тоттенхэм - : -
5.09 19:30 Халл Сити – Астон Вилла - : -
6.09 16:00 Эвертон – МЮ - : -
6.09 18:30 Арсенал – Челси - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 3
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 2
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори

Арсенал

 2
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 1 0 2
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости