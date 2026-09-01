Игроков «Арсенала» Райса и Москеру вынужденно заменили в игре с «Астон Виллой»

Футболисты «Арсенала» полузащитник Деклан Райс и защитник Кристиан Москера были вынуждены покинуть поле во время выездного матча чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1).

22-летний испанец Москера упал, держась за бедро, на 78-й минуте. При этом он смог уйти с поля без посторонней помощи.

27-летний англичанин Райс был заменен на 85-й минуте. Он хромал после этого.

В сезоне-2025/26 Москера в 35 матчах не отметился результативными действиями. Райс в 55 играх забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.