Игроков «Арсенала» Райса и Москеру вынужденно заменили в игре с «Астон Виллой»
Футболисты «Арсенала» полузащитник Деклан Райс и защитник Кристиан Москера были вынуждены покинуть поле во время выездного матча чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1).
22-летний испанец Москера упал, держась за бедро, на 78-й минуте. При этом он смог уйти с поля без посторонней помощи.
27-летний англичанин Райс был заменен на 85-й минуте. Он хромал после этого.
В сезоне-2025/26 Москера в 35 матчах не отметился результативными действиями. Райс в 55 играх забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
4
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Ливерпуль
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
6
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ипсвич
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
13
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
19
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
20
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|- : -
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|- : -
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|- : -
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|- : -
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|1
|0
|2
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
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