Алиссон рассказал о целях «Ливерпуля» в сезоне-2021/22

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон прокомментировал подписание соглашения с клубом.

«Почти не тратил время на размышления по этому поводу. За три года мы выстроили взаимное доверие и уверенность.

И я, и моя семья счастливы здесь. Мои дети освоились в Англии. Я рад, что смогу продолжить работу здесь. Это было несложное решение для меня.

Мы должны ставить высокие цели — выигрывать все, в чем принимаем участие — Лигу чемпионов, премьер-лигу, кубки — все! Но очевидно, что победа зависит от того, что мы покажем на поле, что отдадим на поле, и мы должны выкладываться на 100 процентов», — приводит слова Алиссона пресс-служба клуба.

28-летней бразилец выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч.