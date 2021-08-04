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Алиссон рассказал о целях «Ливерпуля» в сезоне-2021/22

21:43
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон прокомментировал подписание соглашения с клубом.

«Почти не тратил время на размышления по этому поводу. За три года мы выстроили взаимное доверие и уверенность.

И я, и моя семья счастливы здесь. Мои дети освоились в Англии. Я рад, что смогу продолжить работу здесь. Это было несложное решение для меня.

Мы должны ставить высокие цели — выигрывать все, в чем принимаем участие — Лигу чемпионов, премьер-лигу, кубки — все! Но очевидно, что победа зависит от того, что мы покажем на поле, что отдадим на поле, и мы должны выкладываться на 100 процентов», — приводит слова Алиссона пресс-служба клуба.

28-летней бразилец выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/439844-alisson-becker-signs-new-long-term-contract-with-liverpool-fc

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