Клопп заявил, что не видит смысла в остановке сезона в Англии из-за коронавируса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не видит смысла в остановке чемпионата Англии из-за вспышки коронавируса в ряде клубов.

«Я не вижу смысла останавливать АПЛ, потому что вирус все равно останется, даже после паузы. Если бы вирус пропал после паузы в сезоне, то я бы первым согласился на остановку и сидел бы дома, пока пауза не кончится. Но, кажется, это не тот случай, а раз это так, то какая польза будет от паузы? Я надеюсь, что мы сможем сыграть с «Тоттенхэмом» в воскресенье», — приводит BBC слова Клоппа.

Ранее в ряде клубов АПЛ были зафиксированы вспышки коронавируса, несколько матчей АПЛ были перенесены из-за эпидемиологической ситуации.