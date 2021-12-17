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Клопп заявил, что не видит смысла в остановке сезона в Англии из-за коронавируса

13:47
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не видит смысла в остановке чемпионата Англии из-за вспышки коронавируса в ряде клубов.

«Я не вижу смысла останавливать АПЛ, потому что вирус все равно останется, даже после паузы. Если бы вирус пропал после паузы в сезоне, то я бы первым согласился на остановку и сидел бы дома, пока пауза не кончится. Но, кажется, это не тот случай, а раз это так, то какая польза будет от паузы? Я надеюсь, что мы сможем сыграть с «Тоттенхэмом» в воскресенье», — приводит BBC слова Клоппа.

Ранее в ряде клубов АПЛ были зафиксированы вспышки коронавируса, несколько матчей АПЛ были перенесены из-за эпидемиологической ситуации.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/59692816

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Иван Торопцев все материалы автора

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