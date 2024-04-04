Тренер «Спортинга» Аморим хочет поработать в АПЛ, он интересен «Ливерпулю»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим настроен на продолжение карьеры в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители 39-летнего специалиста изучают для него возможные варианты среди английских клубов. Ранее сообщалось, что Аморим входит в шорт-лист возможных сменщиков Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы становились чемпионом Португалии и дважды выигрывали Кубок португальской лиги.