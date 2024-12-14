The Independent: «Манчестер Сити» планирует подписать Погба, но игрок не хочет переходить в клуб

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

В данный момент француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Изначально ее срок составлял 4 года начиная с с 11 сентября 2023-го, но позже был сокращен до 18 месяцев. Игрок сможет вернуться на поле в марте следующего года.

С лета 2022-го года Погба выступал за «Ювентус», однако итальянский клуб расторг с ним контракт в минувшем ноябре в связи с дисквалификацией. После этого футболист получил статус свободного агента.

Источник утверждает, что Хосеп Гвардиола видит в Погба замену травмированному обладателю «Золотого мяча"-2024 Родри, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Главный тренер «Манчестер Сити» всегда восхищался игрой француза и хочет уговорить его перейти в английский клуб.

Тем не менее, сам Погба не намерен принимать предложение «горожан», так как раньше выступал за их принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед». Ситуацию также осложняет разбирательство в отношении «Сити» в связи с нарушениями финансового фейр-плей. Если клуб признают виновным, то ему грозит исключение из АПЛ или большой очковый штраф перед началом нового сезона.

31-летний Погба известен по выступлениям за «МЮ» и «Ювентус», он приходил в каждый из клубов дважды в карьере. В составе сборной Франции игрок провел 91 матч и забил 11 голов, став чемпионом мира (2018).