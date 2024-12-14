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14 декабря, 23:30

The Independent: «Манчестер Сити» планирует подписать Погба, но игрок не хочет переходить в клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

В данный момент француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Изначально ее срок составлял 4 года начиная с с 11 сентября 2023-го, но позже был сокращен до 18 месяцев. Игрок сможет вернуться на поле в марте следующего года.

С лета 2022-го года Погба выступал за «Ювентус», однако итальянский клуб расторг с ним контракт в минувшем ноябре в связи с дисквалификацией. После этого футболист получил статус свободного агента.

Источник утверждает, что Хосеп Гвардиола видит в Погба замену травмированному обладателю «Золотого мяча"-2024 Родри, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Главный тренер «Манчестер Сити» всегда восхищался игрой француза и хочет уговорить его перейти в английский клуб.

Тем не менее, сам Погба не намерен принимать предложение «горожан», так как раньше выступал за их принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед». Ситуацию также осложняет разбирательство в отношении «Сити» в связи с нарушениями финансового фейр-плей. Если клуб признают виновным, то ему грозит исключение из АПЛ или большой очковый штраф перед началом нового сезона.

31-летний Погба известен по выступлениям за «МЮ» и «Ювентус», он приходил в каждый из клубов дважды в карьере. В составе сборной Франции игрок провел 91 матч и забил 11 голов, став чемпионом мира (2018).

Источник: The Independent
Поль Погба
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
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 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
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Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
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Ньюкасл – Лестер
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14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
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15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
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 - : -
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Ливерпуль

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
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