Слот после ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом» в меньшинстве: «Не думаю, что мог бы просить большего от игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Фулхэма» (2:2) в 16-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы в концовке ушли от поражения, проведя большую часть встречи в меньшинстве — на 17-й минуте красную карточку получил Энди Робертсон.

«Не думаю, что я мог бы просить большего от своих игроков, особенно после того, как мы остались вдесятером. Я не могу просить большего с точки зрения игры и результата. Конечно, мы могли бы набрать на два очка больше.

Думаю, что Робертсону мешала травма, обычно он играет быстрее. Это многое говорит о его характере — он хочет продолжать играть, но сегодня это привело к красной карточке», — приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» (36 очков) до 19 матчей продлил серию без поражений во всех турнирах и остается лидером АПЛ. «Фулхэм» (24) идет девятым в турнирной таблице.