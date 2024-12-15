Гвардиола — о неудачной серии «Манчестер Сити»: «Возможно, мы можем проиграть еще больше...»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах.
«Мы были лучшими... Если сейчас мы не лучшие, то это лишь потому, что у нас нет игроков, иначе мы были бы близки к «Ливерпулю». Когда мы вернемся на прежний уровень, мы не забудем эти моменты, потому что мы хотим быть там, где должны. Если бы вы сказали мне месяц назад, когда мы были на вершине лиги и единственной непобедимой командой в Англии, что мы проиграем семь из следующих 10 игр, я бы сказал: «Вы что, с ума сошли?! Этого не произойдет в моей команде!» Но это случилось! И, возможно, мы можем проиграть еще больше...» — приводит слова Гвардиолы портал One Football.
В последних 10 матчах «Манчестер Сити» одержал одну победу. После 15 туров команда с 27 очками занимает четвертое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
16
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4