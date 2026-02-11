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The Athletic: «Тоттенхэм» уволил Томаса Франка

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Франк.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк уволен со своего поста, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, сейчас клуб активно разрабатывает варианты замены 52-летнего датчанина.

10 февраля лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в лиге. Ранее команда заняла четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира.

Франк возглавил «Тоттенхэм» летом 2025 года. До этого он работал в «Брентфорде».

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ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Франк
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«Тоттенхэм» объявил об увольнении Томаса Франка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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ЖК
Г
Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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