The Athletic: «Тоттенхэм» уволил Томаса Франка
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк уволен со своего поста, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации источника, сейчас клуб активно разрабатывает варианты замены 52-летнего датчанина.
10 февраля лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в лиге. Ранее команда заняла четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира.
Франк возглавил «Тоттенхэм» летом 2025 года. До этого он работал в «Брентфорде».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|1
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|
|
Йоан Висса
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1
Новости