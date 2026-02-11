The Athletic: «Тоттенхэм» уволил Томаса Франка

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк уволен со своего поста, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, сейчас клуб активно разрабатывает варианты замены 52-летнего датчанина.

10 февраля лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в лиге. Ранее команда заняла четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира.

Франк возглавил «Тоттенхэм» летом 2025 года. До этого он работал в «Брентфорде».