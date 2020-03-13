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Sky News: Матчи АПЛ будут отложены до 4 апреля

13:51
Стадион «Брайтона». Фото ФК «Брайтон
Стадион «Брайтона». Фото ФК «Брайтон
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В ближайшее время английские лиги объявят о приостановке чемпионатов из-за коронавируса до 4 апреля, сообщает Sky News.

Это также касается АПЛ и чемпионшипа. Ожидается, что возобновление турнира может быть отложено и на более поздний срок.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета и форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболели коронавирусом, все клубы чемпионата Англии отменили взаимодействия со СМИ, а игроки «Эвертона» находятся в самоизоляции.

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