Sky News: Матчи АПЛ будут отложены до 4 апреля

В ближайшее время английские лиги объявят о приостановке чемпионатов из-за коронавируса до 4 апреля, сообщает Sky News.

Это также касается АПЛ и чемпионшипа. Ожидается, что возобновление турнира может быть отложено и на более поздний срок.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета и форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболели коронавирусом, все клубы чемпионата Англии отменили взаимодействия со СМИ, а игроки «Эвертона» находятся в самоизоляции.