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«Порту» следит за ситуацией с Хамесом

03:52
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает WinSportsTV, «Порту» внимательно следит за ситуацией 30-летнего колумбийа, который надеется найти команду в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что «Милан» близок к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока, на которого не рассчитывает новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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