Полиция не будет принимать мер по жалобе Руни на шантаж

Полиция графства Чешир не будет принимать мер по жалобе тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни на шантаж, сообщает Sky Sports.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обратился в полицию из-за попавших в интернет фото, на которых он спит в кресле, пока вокруг него позируют полуобнаженные девушки.

После беседы с Руни в полиции сообщили, что не станут предпринимать действий по этому вопросу.