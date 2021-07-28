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Полиция не будет принимать мер по жалобе Руни на шантаж

10:36
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Полиция графства Чешир не будет принимать мер по жалобе тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни на шантаж, сообщает Sky Sports.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обратился в полицию из-за попавших в интернет фото, на которых он спит в кресле, пока вокруг него позируют полуобнаженные девушки.

После беседы с Руни в полиции сообщили, что не станут предпринимать действий по этому вопросу.

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Иван Шитик все материалы автора

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