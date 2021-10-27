Артета хочет сохранить Нкетиа в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что хочет сохранить в команде нападающего Эдди Нкетиа, чей контракт с клубом истекает следующим летом.

«Летом у нас была проблема, которую мы пытались решить, но нам не удалось. Проблемы с контрактами становятся привычными в футболе, так же, как и коронавирус, и прочие вопросы, которые нужно решать. Я верю в Нкетиа, он будет топ-футболистом, и, надеюсь, он останется в «Арсенале». Я рад работать с ним, очень высоко ценю его и хочу, чтобы он выступал за нас и дальше», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Нкетиа провел 2 матча за «Арсенал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.