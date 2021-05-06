Певец Эд Ширан стал спонсором «Ипсвича»
14:13
Певец Эд Ширан стал спонсором «Ипсвича», сообщает официальный сайт клуба.
Ширан заключил соглашение с клубом на год, на майках футболистов будет изображен логотип, предположительно посвященный большому туру музыканта.
? Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!— Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021
? #itfc
Ширан вырос в графстве Суффолк, крупнейшим городом которого является Ипсвич. Музыкант является болельщиком клуба с одноименным названием, он неоднократно посещал матчи команды.
Дополнительная информация:
https://www.itfc.co.uk/news/2021/may/ed-sheeran-sponsors-ipswich-town/
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