Певец Эд Ширан стал спонсором «Ипсвича», сообщает официальный сайт клуба.

Ширан заключил соглашение с клубом на год, на майках футболистов будет изображен логотип, предположительно посвященный большому туру музыканта.

? Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!



? #itfc — Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021

Ширан вырос в графстве Суффолк, крупнейшим городом которого является Ипсвич. Музыкант является болельщиком клуба с одноименным названием, он неоднократно посещал матчи команды.