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Английская премьер-лига утвердила сроки летнего трансферного окна

12:13
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Английская премьер-лига утвердила сроки летнего трансферного окна в 2021 году, сообщает официальный сайт лиги.

Клубы АПЛ смогут подписывать футболистов с 9 июня по 31 августа.

Сезон-2021/22 чемпионата Англии стартует 14 августа.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2129519#:~:text=Clubs%20will%20be%20able%20to,9%20June%20and%2031%20August&text=The%20Premier%20League%20has%20today,align%20with%20other%20European%20leagues.

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