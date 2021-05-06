«Арсенал» хочет подписать хавбека «Милана» Чалханоглу
14:36
«Арсенал» собирается подписать контракт с полузащитником «Милана» Хаканом Чалханоглу, сообщает Daily Mirror со ссылкой на итальянские СМИ.
По информации источника, лондонцы рассмотрят вариант с переходом 27-летнего турецкого футболиста, если Дани Себальос и Мартин Эдегор вернутся в «Реал». Англичане заинтересованы в том, чтобы удержать арендованного Эдегора, но пока не достигли соглашения в вопросе продления аренды или подписания полноценного контракта.
В текущем сезоне Чалханоглу провел 39 матчей за «Милан», забил 9 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт хавбека с итальянской командой истекает в конце июня 2021 года.
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